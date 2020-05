Numa conversa via instagram com Fabio Cannavaro, Luís Figo aceitou falar sobre uma transferência com 20 anos: a sua saída de Barcelona para Madrid.



«Foi uma decisão importante e difícil de tomar, porque me fez mudar de uma cidade que tanto me deu e na qual me sentia muito bem. Mas, quando não sentes que és reconhecido por aquilo que estás a fazer e tens uma proposta de outro clube, então acabas por pensar nela», disse Figo, recuando ao momento mais polémico da carreira.



«Os grandes clubes do mundo são semelhantes, a principal diferença são as pessoas que as dirigem. Eu vim para Madrid em plena mudança de presidência, com a eleição de Florentino Perez, e não foi fácil na fase inicial. Era tudo novo para mim, mas acabei por me adaptar bem com a ajudar de todos.»



Luís Figo jogou cinco anos no Barcelona e mais cinco no Real Madrid, antes de fazer quatro épocas no Inter de Milão. E o futuro, o que reserva ao ex-futebolista?



«Presidente da UEFA? De momento, sinto-me bem com o trabalho que faço, estou a aprender. Quanto ao futuro, logo se verá.»



Luís Figo ainda considerou Raúl, ex-colega no Real Madrid, o melhor futebolista com quem jogou.



«Na minha carreira joguei com grandíssimos jogadores como Ronaldo, Zidane, Rivaldo, Stoichkov, Guardiola, Hierro e Verón, mas o Raúl foi um vencedor e conquistou tantas coisas na carreira pela sua mentalidade. Sempre soube definir as jogadas movimentar-se no campo. As características do Ronaldo eram potência e velocidade, mas é difícil dizer quem era o melhor. Raúl tinha pouco de tudo e uma facilidade tremenda para marcar e fazer a diferença.»