Já se passaram 24 anos desde uma das mudanças mais mediáticas na história do futebol, quando Luís Figo trocou o Barcelona pelo Real Madrid, mas os adeptos dos culés não conseguem esquecê-la.

A mais recente reação veio de Gerard Piqué, antigo central dos catalães, que continua sem compreender a decisão de Figo, sendo que na altura ainda era uma criança e olhava para o português como um «ídolo de uma geração». Em declarações no programa «La Revuelta», garante que está disponível para «dizer na cara» todo o mal que fez aos adeptos do Barcelona.

«Foi muito difícil o que ele fez. Eu tinha 13 ou 14 nos e vivi aquilo com mais intensidade, era o ídolo de uma geração. Ganhou a Bola de Ouro nesse ano, disse que ia ficar e na semana seguinte apareceu com a camisola do Real Madrid», começou por referir.

«Estou disponível e vou dizer-lhe na cara todo o mal que nos fez. Não há problema nenhum. Ele nunca o admitirá, mas os danos que causou a si próprio serão recordados para o resto da vida. Como "culé" tenho-o como condenado, mas como pessoa, vi-o recentemente e pareceu-me bem, falámos. Ele não me pareceu zangado», acrescentou.

Recorde-se que Luís Figo atuou no Barcelona durante cinco temporadas, tendo ganho duas Ligas Espanholas, duas Taças do Rei, uma Supertaça de Espanha e uma Supertaça Europeia. Ao todo realizou 249 jogos e apontou 45 golos.