A Real Sociedad venceu em casa o Elche por 3-1 e consolidou-se na primeira metade da classificação da Liga espanhola.

Gonçalo Guedes foi titular na equipa basca e André Silva e Martim Neto alinharam de início no conjunto de Alicante, que está fora dos lugares de descida, mas em zona de perigo.

Guedes assistiu Sucic para o 1-0 da Real Sociedad, numa transição rápida concluída à segunda pelo internacional croata, que falhou o primeiro remate, mas acabou por ter nova oportunidade logo a seguir.

Aos 38 minutos, Oyarzabal, estrela do conjunto de San Sebastián, fez o 2-0, para pouco depois André Silva reduzir para o Elche num remate colocado de pé esquerdo. Foi o regresso aos golos o internacional português ex-FC Porto, que não marcava desde o início de outubro de 2025.

Já bem perto do tempo de compensação, Oskarsson fez o 3-1 final para a Real Sociedad, que pode terminar a jornada pontualmente mais perto dos lugares de acesso às competições europeias.