O Celta de Vigo garantiu a manutenção na liga espanhola com uma vitória sobre o Barcelona (2-1), no domingo, na última jornada, mas Carlos Carvalhal, no final do jogo, colocou dúvidas quanto à sua vontade em continuar a comandar a equipa galega.

«Neste momento ainda não sei se quero continuar no Celta, não quero viver no próximo ano uma situação igual a esta», destacou o treinador português logo após o final do jogo.

O treinador falou depois das várias adversidades com que se deparou desde que chegou a Vigo. «Este triunfo é cem por cento dos adeptos, pelo apoio que deram, pelo entusiamo. Quando chegámos a equipa a equipa tinha os pés na água e pediram-nos que a salvasse. Há muitas explicações técnicas. Subimos o nível, chegámos a um nível altíssimo mas, depois, a seguir à semana Santa, perdemos a nossa ala direita com o Mingueza lesionado e o Carles Pérez a jogar infiltrado por quase dois meses. O Iago e o Gabri, talvez por estas ausências, também quebraram. Foi um golpe muito duro para a equipa. Não foram situações muito normais, mas conseguimos o objetivo», explicou.

Quanto ao futuro, o treinador português exige garantias para continuar a comandar a equipa. «Para estar num clube, preciso de pressupostos e condições que me satisfaçam. Há um que está cumprido: temos um apoio dos adeptos brutal! Do resto, temos de falar. E não, não me agarro a contratos», destacou ainda.