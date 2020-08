O Almería foi forçado a interromper novamente as sessões de treino. O clube divulgou a existência de mais um caso postivo de covid-19 no grupo de trabalho e, por prevenção, decidiu suspender o trabalho coletivo.



A equipa treinada há algumas semanas por José Gomes, e que participa na luta do play-off de subida à primeira liga espanhola, refere que a pessoa infetada está «isolada e com bom estado de saúde».



O Almería não revela a identidade do infetado, mas diz que na passada semana essa pessoa fez três testes de despiste à covid-19 e todos deram negativo.



De acordo com as determinações impostas pela Liga espanhola e pelo Conselho Superior do Desporto, o Almería é obrigado a desinfetar todo o estádio e a fazer novos testes a todos os elementos da equipa principal.



A semana passada, o Almería tivera outro caso positivo de covid-19. José Gomes está a preparar os dois jogos contra o Girona para o play-off de subida, agendados para 13 e 16 de agosto, mas as contrariedades não param de surgir.



Espanha é um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, com 28.478 mortos e mais de 302 mil casos de infeção confirmados.