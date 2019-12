Gabi, antiga referência do Atlético Madrid, atualmente no Al Sadd, no Qatar, sob o comando de Xavi, considera que João Félix vai começar a definir melhor nos momentos críticos quando tiver mais experiência. O antigo colchonero fez uma análise ao atual momento da equipa de Diego Simeone que conta com um dos piores ataques da liga espanhola, com apenas 18 golos em 17 jornadas.

O Atlético Madrid mudou praticamente de plantel nas duas últimas temporadas e Diego Simeone tem sentido mais dificuldades em colocar a máquina colchonera a funcionar. «Houve muitas mudanças em pouco tempo. A base da equipa desfez-se em um ano ou dois, contrataram-se jogadores de grande nível, mas os novos ainda têm de compreender o que é o Atlético Madrid. Têm pouco tempo no clube. É preciso acreditar neles, continuar a trabalhar e perceber que vão ter de lutar por tudo», analisou o antigo internacional em entrevista à Marca.

A falta de golos pode levar o Atlético Madrid novamente ao mercado em janeiro. «Não acredito porque é difícil em janeiro encontrar um avançado bom, bonito e barato…e que marque golos. Oitenta por cento das contratações no Natal são complicadas. Para mim, a melhor solução é trabalhar da mesma forma, não esmorecer e confiar nos que lá estão: recuperar o Diego Costa, confiar em Morata e apoiar o João Félix», defendeu.

Gabi manifestou-se impressionado com a «personalidade» do jovem português, mas está convicto de que vai continuar a crescer. «Está a ser muito boa. Impressiona-me a sua personalidade. Com mais experiência, aprenderá a decidir melhor nos momentos críticos. Ainda é muito jovem», destacou ainda.