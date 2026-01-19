Gonçalo Guedes esteve em particular destaque na sensacional vitória da Real Sociedade sobre o Barcelona por 2-1 ao acumular uma assistência e um golo. No final do jogo, em declarações à DAZN, o extremo destacou do regresso de João Cancelo à liga espanhola e falou da posição onde se sente melhor em campo.

Reencontro com João Cancelo que se estreou no regresso ao Barça

«Tenho uma grande relação com o Cancelo, acho que a vinda dele para a liga (espanhola) é muito boa porque é um jogador com uma grande qualidade, toda a gente o sabe. Jogou no Benfica, fiz a formação a vê-lo jogar também, ele é dois anos mais velho, tive a infelicidade de não jogar muito tempo com ele, quase tempo nenhum, mas acompanhei sempre. É um jogador com uma qualidade tremenda que vai ajudar muito o Barça a atingir certos objetivos. É um jogador com uma qualidade tremenda, tanto para o Barça como para a seleção.»

Um golo e uma assistência do lado direito

«Não, não tenho preferência, normalmente estou habituado e normalmente joguei sempre mais na esquerda, aconteceu na direita por sorte e coincidência, mas sinto-me bem nos dois lados e estou pronto por onde o treinador me meter a jogar, tenho de estar preparado fisicamente e mentalmente para qualquer posição. O importante é estar dento das quatro linhas.»