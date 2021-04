Gonçalo Guedes esteve em destaque no empate do Valência a dois golos no terreno do Betis.

O internacional português marcou o primeiro golo da equipa che e teve papel preponderante no segundo.

Nabil Fekir inaugurou o marcador para a equipa da casa aos 12 minutos, mas Guedes empatou sensivelmente a meio da primeira parte através de um remate surpreendente e colocado de fora da área quando já estava em queda.

Já perto do intervalo, Canales recolocou o Betis a vencer.

Aos 61 minutos, Guedes tentou ultrapassar Álex Moreno, que acabou por cometer penálti por mão na bola. Carlos Soler avançou para a marca dos onze metros e não desperdiçou a oportunidade, batendo Claudio Bravo.

Além de Guedes, Thierry Correia também foi titular no Valência e teve de sair logo aos 9 minutos com uma aparente lesão no joelho direito.

Do lado do Betis, William Carvalho foi lançado em jogo aos 71 minutos, altura em que o Betis procurava com força a vitória, mas encontrou pela frente um Domènech muito inspirado na baliza che.

Com este resultado, o Valência passa a somar 35 pontos na Liga espanhola e segue no 14.º lugar. O Betis está em zona de apuramento para as competições europeias.