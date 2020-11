João Félix diz que o Atlético Madrid está preparado para receber o Barcelona este sábado no Estádio Metropolitano, em jogo da 10.ª jornada da liga espanhola. O internacional português espera um adversário que privilegia a posse de bola e que vai obrigar os jogadores de Diego Simeone «a correr um pouco mais do que o normal».

«Todos conhecemos o Barcelona, eles gostam muito de ter posse de bola, passam muito tempo com a bola, o que nos vai obrigar a correr um pouco mais do que o normal, mas vamos fazer o nosso jogo, vamos implementar a nossa maneira de jogar para ser um grande jogo», destacou o jovem avançado em declarações divulgadas pela Eleven Sport na promoção do grande jogo da próxima ronda da liga espanhola.

Recordamos que o Atlético Madrid parte para este jogo do terceiro lugar, mas com dois jogos em atraso, enquanto o Barcelona é apenas oitavo, com menos seis pontos do que os colchoneros, também com dois jogos em atraso.