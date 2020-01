O Leganés, com o português Kevin Rodrigues a jogar os 90 minutos, empatou 2-2 em casa do Valladolid.

O conjunto pepinero esteve a vencer durante quase toda a partida, mas um golo de Enes Unal a dez minutos do fim impediu a conquista de três pontos que poderiam ter permitido ao Leganés sair da zona de descida.

O jogo teve um início louco. Martin Braithwaite deu vantagem ao Leganés aos 4m, Unal empatou aos 8m e Roque Mesa voltou a dar vantagem à equipa de Javier Aguirre.

Só que aos 80m, Enes Unal bisou e assegurou o empate para a equipa da casa, fazendo com que o Leganés se mantenha abaixo da linha de água, agora com 14 pontos, menos um do que a primeira equipa em zona de salvação.

Já o Valladolid, é 14.º classificado do campeonato, com 21 pontos.