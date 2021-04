Esteban Granero, atualmente a jogar no Marbella, recordou esta sexta-feira, em entrevista ao site Goal, os tempos que passou com José Mourinho no Real Madrid e, em particular, os duelos com o Barcelona, agora que estamos na véspera de mais um clássico da liga espanhola, na histórica temporada de 2011/12, em que os merengues, conduzidos pelo técnico português, foram campeões com um total de 100 pontos, destacando-se à frente da poderosa equipa de Pep Guardiola.

«Foi, provavelmente, o maior duelo na história do futebol desde os embates entre o Arsenal de Arsène Wenger e o Manchester United de Alex Ferguson. Foi uma grande luta. Ambas as equipas tinham jogadores fantásticos, provavelmente os melhores do mundo na altura», começa por recordar Granero, na altura um jovem, hoje com 33 anos.

O jogador do Marbella recorda que eram duas equipas de topo. «Tínhamos identidades diferentes, mas eram dois clubes feitos para ganhar e apenas um podia ganhar. Era como os duelos entre Karpov e Kasparov nos campeonatos do mundo de xadrez. Era uma batalha gigantesca. Claro que era muito stressante, mas também era divertido», lembra,

O Real Madrid acabou essa época por cima, com uma determinante vitória do Real sobre o Barça (2-1), e Granero atribui todo o mérito ao atual treinador do Tottenham. «Passei dois anos inteiros com ele no Real Madrid, é o melhor treinador com quem trabalhei. Sob todos os pontos de vista. Havia o lado tático, claro, mas também a mentalidade dele e a forma como se relacionava com os jogadores. A frontalidade, acima de tudo», prosseguiu.

O médio recorda ainda que, na altura, o Barcelona era claramente favorito com o famoso tiki-taka de Guardiola. «O Real Madrid estava um passo atrás do melhor Barcelona da história. Não éramos vistos como os favoritos, o que no Real Madrid não é fácil de aceitar. Mas Mourinho fez-nos acreditar que não éramos inferiores a ninguém, disse-nos que era possível e fez com que fosse possível», referiu.

Além de Mourinho, Granero recorda que o Real Madrid também tinha Cristiano Ronaldo. «Era o melhor jogador daquela altura, ao lado de Messi. Os dois eram muito diferentes, mas estavam ambos muito acima de todos os outros. Jogar ao lado do Cristiano foi muito inspirador porque ele queria sempre mais. Era um verdadeiro vencedor. Um verdadeiro lutador, nunca desistia quando estávamos a perder», destacou ainda.

Granero foi formado na cantera do Real Madrid, foi cedido ao Getafe, na passagem para sernior, mas regressou à equipa principal, na temporada de 2009/10, passando os tais três anos com Mourinho antes de sair, em 2013, para o Queens Park Rangers. Depois jogou ainda quatro épocas na Real Sociedad e outras três no Espanhol, antes de se mudar para Marbella, onde joga agora aos 33 anos.