O Getafe decidiu rescindir contrato com o treinador Míchel, informou esta segunda-feira o emblema espanhol.

«O Getafe decidiu não continuar com o Míchel e a sua equipa técnica à frente da primeira equipa, tal como comunicou o Conselho de Administração hoje [segunda-feira]», lê-se, no comunicado do clube madrileno.

O Getafe, onde joga Florentino Luís, emprestado pelo Benfica, é último classificado a Liga espanhola, com um empate e sete derrotas.