Presidente do Barça diz que Nélson Semedo é intransferível

A derrota pesada frente ao Bayern Munique fez soar os alarmes em Barcelona. Deste então, o treinador Quique Setién e o diretor desportivo Abidal foram despedidos, mas as mudanças na equipa da cidade condal vão-se estender também ao plantel.

Segundo o presidente, há apenas sete jogadores no plantel que não são negociáveis e entre eles está o português Nélson Semedo.

«Entre os intransferíveis está Leo Messi e mais uns jogadores. Messi é o melhor jogador da história, mas há outros que não vamos negociar. Ter Stegen, Semedo, Lenglet, de Jong, Dembélé e Griezmann. São jogadores com quem contamos muito e que chegaram para estar muitos anos no Barça», disse o presidente blaugrana em longa entrevista ao canal de televisão do clube.

Já sobre Trincão, que vai integrar o plantel a partir de 2020/21, o dirigente pediu calma, afirmando que se tratou de uma grande contratação. Bartomeu colocou-o no mesmo plano de Pedri, outra promessa contratada pelo emblema catalão. «São dois jogadores que entusiasmam. São jovens e não podemos pedir-lhes que sejam determinantes desde o primeiro dia. Tivemos ofertas por eles que dobram o valor que pagámos», revelou Josep Maria Bartomeu.