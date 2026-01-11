O Rayo Vallecano venceu este domingo o Maiorca por 2-1 em jogo da 19.ª jornada da liga espanhola, resultado que deixa a equipa de Samu Costa, mais uma vez titular, entre os aflitos no fundo da classificação, apenas com um ponto acima da zona de despromoção.

Um jogo que contou com os três golos marcados na primeira parte. A equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos 4 minutos, com De Frutos a marcar a passe de Alvaro Garcia, mas a equipa insular empatou aos 30, com um golo de Muriqi, antes de Palazón recuperar a vantagem para o Rayo, na conversão de um penálti a punir uma falta de Martin Valjent sobre De Frutos.

Uma vantagem que o Rayo conseguiu manter, mesmo depois de ficar reduzido a dez, a partir do minuto 80, por expulsão de Valentin por indicação do VAR.

Samu Costa foi titular no Maiorca, mas foi substituído, aos 81 minutos, por Javier Llabrés.

