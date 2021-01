O At. Madrid caiu com estrondo na segunda eliminatória da Taça do Rei, ao perder por 1-0 em casa do Cornellà, clube da 2.ª divisão B.

No final da partida, Simeone considerou que o resultado foi justo.

«O adversário é um justo vencedor porque conseguiram jogar o jogo que quiseram. Aproveitaram a bola parada, marcaram e na segunda parte o jogo foi mau, pior ainda depois da expulsão», disse.

O português João Félix foi titular nos colchoneros, mas saiu aos 75m, quando a equipa procurava chegar ao empate, razão pela qual o técnico foi questionado sobre a opção.

«O João Félix estava queixoso, por isso procurámos um jogador mais fresco. Sofreu um golpe no tornozelo e quisemos meter um jogador que estivesse em boas condições», justificou.

Simeone deixou também o futuro no clube em aberto, garantindo que está disponível para o que a direção do At. Madrid decidir.

«O futebol muda muito e temos de estar abertos a todas as possibilidades a áquilo que o clube decidir», finalizou.