A conferência de imprensa de Diego Simeone de antevisão à visita do Atlético Madrid a Almeria foi dedicada, em boa parte, à saída de João Félix para o Chelsea, por empréstimo até ao final da temporada, bem como outras questões relacionadas com o mercado de inverno.

Quanto à saída do internacional português, Simeone procurou fechar a polémica. «Não vou perder tempo com explicações muito alargadas, o João tem umas condições extraordinárias, é jovem e tem uma grande vontade de mostrar o seu futebol, oxalá as coisas lhe corram bem onde agora está», começou por dizer.

João Félix, quando foi apresentado como reforço do Chelsea, referiu que gosta de «jogar com alegria», mas o treinador argentino não interpretou as palavras do português como um recado. «Não, mas essa é uma pergunta para ele», limitou-se a referir.

Quanto ao mercado, Simeone fala em dificuldades. «Há que conviver com o que temos vivido desde a pandemia, os clubes sofreram muitíssimo. Não pudemos vender e é cada vez mais difícil comprar, temos de viver com isto e adaptarmo-nos às necessidades da equipa», destacou.