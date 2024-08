João Félix voltou no sábado aos jogos pelo Atlético de Madrid, no particular de pré-época diante do Getafe, e até marcou na vitória dos colchoneros, por 3-0.

Ora, no final da partida, no entanto, o avançado português não deixou o estádio no autocarro da equipa. Fê-lo, sim, num carro particular, na companhia do pai.

João Félix, refira-se, está de regresso ao Atlético depois do empréstimo ao Barcelona. Nos últimos dias, a imprensa estrangeira tem dado conta do interesse do Aston Villa no jogador luso. Por cá, o presidente do Benfica, Rui Costa, afirmou que a contratação de Félix «não é viável».