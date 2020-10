Kevin Rodrigues marcou este sábado, em cima dos 90 minutos, o golo da vitória do Eibar no terreno do Valladolid (2-1), em encontro da quinta jornada da Liga espanhola.

O Eibar, que também contou com os portugueses Rafa e Paulo Oliveira no onze inicial, adiantou-se no marcador, aos 29 minutos, através de um penálti convertido pelo defesa argentino Estabán Burgos, mas a formação da casa respondeu, aos 37, por Toni, médio espanhol que aproveitou da melhor maneira um cruzamento rasteiro do colega Nacho.

No arranque do segundo tempo, Sergio Guardiola desperdiçou uma ocasião flagrante para o Valladolid, num pontapé de penálti, aos 48 minutos, cujo sucesso foi negado pelo guarda-redes sérvio Marko Dmitrovic

E, já sobre o minuto noventa, Kevin Rodrigues surgiu oportuno no meio dos centrais adversários para finalizar de cabeça, após cruzamento bem medido de Anaitz Arbilla, dando os três pontos aos bascos.

Com a vitória, o Eibar, que ainda não tinha ganhado este ano na La Liga (vinha de uma sequência de três derrotas e um empate na primeira jornada), segue no 13.º lugar com quatro pontos, enquanto o Valladolid continua sem conseguir conquistar uma vitória ao fim de cinco jornadas (dois empates e três derrotas) e está no penúltimo posto da classificação.