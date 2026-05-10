O Maiorca de Samú Costa empatou a um golo na receção ao Villarreal, na 35.ª jornada da La Liga. Neste domingo, o médio português foi totalista, mas viu cartão amarelo aos 71 minutos, pelo que vai falhar a próxima jornada. No Villarreal, o central Renato Veiga foi totalista.

Num encontro protagonizado pelos avançados, Leonardo Pérez adiantou o Villarreal ao minuto 31, convertendo um penálti. Antes do intervalo, aos 45+2m, Muriqi restabeleceu o empate.

Já com o acesso à Champions garantido, o Villarreal é terceiro classificado, com 69 pontos, e aponta à receção ao Sevilha (12.º), na quarta-feira.

Por sua vez, o Maiorca ocupa o 13.º posto, com 39 pontos, igualado com Espanyol, Elche e Valência (16.º). O quarteto está a cinco pontos da zona europeia, mas apenas com dois pontos sobre os lugares de despromoção. Na quarta-feira, o Maiorca visita o Getafe (7.º).