Este sábado, o Maiorca venceu na receção ao Girona, por 2-1, e subiu ao quinto lugar da La Liga.

A disputar a 17.ª jornada do campeonato, a equipa de Samu Costa (lesionado) e Chiquinho (no banco) viu-se a perder logo aos sete minutos, golo de Donny van de Beek.

No entanto, Cyle Larin bisou e garantiu os três pontos ao Maiorca, com golos aos 20 e 51 minutos. A equipa da casa acabou por jogar durante uma hora reduzida a 10 unidades, depois de Vedat Muriqi receber um cartão vermelho direto.

Com este resultado, o Maiorca sobe à quinta posição, com 27 pontos, e está em lugares de acesso às competições europeias. De referir que isto acontece pois é a única equipa com 18 jogos disputados no campeonato. O Girona está em nono, com 22.

No outro jogo da tarde, o Espanhol empatou em casa com o Osasuna, por 0-0.

