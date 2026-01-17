Espanha: Maiorca de Samu Costa bate Ath. Bilbau com «hat-trick» de Muriqi
Betis vence Villarreal por 2-0 e Osasuna soma triunfo caseiro frente ao Real Oviedo (3-2)
O Maiorca de Samu Costa regressou às vitórias na Liga Espanhola e aproveitou para se afastar da luta pela permanência, tendo agora (à condição) quatro pontos de vantagem para o Valência.
Este triunfo começou a ser construído logo aos cinco minutos, quando Muriqi respondeu ao passe de Darder e atirou para o fundo da baliza. A resposta dos visitantes chegou três minutos depois, num início de jogo a todo o gás. Unai Gómez apareceu no sítio certo para finalizar e restabelecer a igualdade no marcador.
Ora, nesta senda de toma lá, dá cá, o Maiorca voltou a passar para a frente nos minutos finais do primeiro tempo. Muriqi encarregou-se da conversão de uma grande penalidade, permitiu a defesa do guarda-redes e na recarga lá estava para fazer o segundo na conta pessoal. Só que este lance obrigou à reação instantânea dos bascos, que chegaram à igualdade por intermédio de Nico Williams.
Já no segundo tempo, o mesmo Muriqi apareceu em grande plano e completou o «hat-trick» no encontro, levando novamente à loucura os adeptos da casa. Do outro lado, ao invés de um golo, o Ath. Bilbao ficou reduzido a dez jogadores, após o cartão vermelho mostrado a Guruzeta.
Após duas derrotas consecutivas, o Maiorca consegue vencer novamente para a Liga Espanhola e chega aos 21 pontos, mais quatro do que o Valência, a primeira equipa em zona de despromoção. Os bascos estão confortáveis no oitavo lugar, com 24 pontos somados.
Nos restantes encontros deste sábado, o Osasuna recebeu e venceu o Real Oviedo por 3-2, num jogo marcado pelo «bis» de Budimir. Os visitantes até se adiantaram no marcador primeiro, com um golo de Vinas (40 minutos), só que o avançado do Osasuna fez o empate em cima do intervalo.
Alberto Reina colocou o Oviedo novamente em vantagem aos 68 minutos e Budimir fez o gosto ao pé em cima do minuto 75, devolvendo a esperança aos adeptos. Foi já no período de compensação que Muñoz conseguiu dar os três pontos ao conjunto do Osasuna, que segue a meio da tabela (22 pontos).
Por sua vez, o Betis levou a melhor sobre o Villarreal, com golos de Ruibal (57 minutos) e Pablo Fornals (83 minutos). Pelo meio, os visitantes ficaram reduzidos a dez elementos pelo vermelho direto mostrado a Comesana.