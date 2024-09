O Maiorca recebeu e venceu a Real Sociedad por 1-0, no jogo antecipado da sétima jornada da Liga Espanhola.

Com o português Samu Costa no onze inicial, a equipa da casa apontou o único golo do encontro já dentro dos últimos dez minutos do primeiro tempo. Da marca dos onze metros, Abdon Prats converteu com sucesso a grande penalidade e deu vantagem ao Maiorca.

No segundo tempo, a Real Sociedad dispôs de mais ocasiões de golo, mas não conseguiu encontrar o caminho da baliza adversária. Chiquinho acabou por não sair do banco de suplentes.

Com este resultado, o Maiorca sobe ao sexto lugar do campeonato com oito pontos somados, até ao momento, já a Real Sociedad não vence há quatro jogos e está mais perto dos lugares de despromoção.