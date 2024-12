O Celta de Vigo recebeu e venceu o Maiorca por 2-0, num jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Espanhola.

Com o português Samu Costa no onze inicial, o conjunto visitante teve uma primeira parte de bom nível, sendo que faltou apenas eficácia à frente da baliza, como teve a formação da casa. Após assistência de Moriba, Hugo Álvarez surgiu no sítio certo e finalizou para o 1-0, no único remate enquadrado do Celta de Vigo no primeiro tempo.

Ora, a segunda parte teve uma história completamente distinta, já que o Maiorca demonstrou maiores dificuldades em criar perigo ao guardião adversário e tudo ficou mais complicado aos 78 minutos, quando Raillo viu o cartão vermelho direto.

Pouco depois, Iago Aspas fechou as contas do encontro após passe de Douvikas e até final houve ainda tempo para Chiquinho render Samu Costa mas sem qualquer efeito positivo para o resultado.

Esta vitória impede o Maiorca de subir (à condição) ao quinto lugar e faz com que o Celta de Vigo reduza para três pontos a desvantagem contra o conjunto visitante, na tabela classificativa.