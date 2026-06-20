Espanha
Há 8 min
VÍDEO: autocarro do Málaga destruído por adeptos do Almería
Equipas do segundo escalão jogam este sábado pela subida à La Liga
TFR
Equipas do segundo escalão jogam este sábado pela subida à La Liga
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O autocarro do Málaga foi destruído por adeptos do Almería, horas antes do jogo que decidirá quem será promovido à La Liga.
Ambas as equipas jogam este sábado o segundo jogo da final do play-off de promoção ao principal escalão espanhol. Depois de um empate sem golos em Málaga, este jogo decorre em casa do Almería - onde, na chegada da equipa ao estádio, o autocarro foi apedrejado por adeptos da equipa da casa.
O jogo estava marcado para as 20 horas, pelo que dada esta situação o apito inicial foi adiado meia hora, de acordo com a imprensa espanhola.
Ora veja as imagens:
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TAGS: Espanha Málaga Almería La Liga Internacional
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