Marc Casadó está lesionado e vai atravessar um período de tratamento de aproximadamente dois meses, segundo anunciou o Barcelona nesta terça-feira.

Já se sabia que Casadó tinha sofrido uma lesão, mas ainda não eram conhecidos pormenores. Agora, o Barcelona confirmou que o médio teve uma rutura parcial do ligamento colateral do joelho direito.

Desta forma, já não voltará a tempo da competição desta temporada (o Barcelona não integra sequer o Mundial de Clubes). Esta foi uma época de afirmação para Casadó, que conta com 36 jogos disputados esta temporada.

