Memphis Depay é reforço do Barcelona, anunciou o emblema catalão esta tarde.

O internacional holandês chega aos blaugrana depois de terminar contrato com o Lyon, e assina um contrato válido por duas épocas, até junho de 2023.

Depay torna-se assim no terceiro reforço do Barcelona para a próxima temporada, depois de Kun Aguero e Eric Garcia. Curiosamente, todos foram contratados a custo zero, após terem terminado contrato com os respetivos clubes.