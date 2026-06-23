Já começa a ganhar contornos de novela. Julián Alvarez está no meio de uma disputa entre AtlÉtico Madrid, o seu clube atual, e o Barcelona, um dos grandes rivais.

O próprio jogador veio dizer em público que quer «cumprir um sonho» ao ir para o Barcelona, aconselhando o clube a uma transferência. «É o melhor para todos», afirmou após a vitória da Argentina sobre a Arábia Saudita.

Nesta terça-feira, Miguel Ángel Gil Marín, CEO do Atlético, disse em entrevista à EFE que o clube vai formalizar uma queixa junto da FIFA alegando que o atleta foi abordado antes da direção colchonera.

«A nossa responsabilidade é defender os interesses do Atlético de Madrid e, por isso, vamos apresentar uma queixa à FIFA contra o Barcelona por ter negociado com um jogador com contrato em vigor durante o período protegido», começou por afirmar Marín.

«O Julián tem um sonho e nós, adeptos do Atlético, também temos sonhos. É verdade que ele falou connosco, mas também é verdade que conhece perfeitamente a nossa posição, porque fomos muito claros: o Atlético não quer transferir os seus direitos. É um grande jogador e estamos muito orgulhosos por ele jogar connosco», continuou.

Culpando o Barcelona por «falta de respeito», Marín diz que os catalães pensam que os responsáveis do Atlético são «débeis ou estúpidos». Acusam-nos de mentir ao jogador, aos meios de comunicação e também aos próprios adeptos.

«Tentam fazer todos acreditar que podem aspirar a realizar uma operação para a qual, na realidade, não estão preparados. Não é a primeira vez que o Barcelona age assim e o mundo do futebol está perfeitamente ciente disso. No ano passado, fizeram algo muito semelhante com o Nico Williams e o Athletic Club», acrescentou.

Julián Alvarez está neste momento a defender a Argentina no Mundial 2026. Aos 26 anos, cumpre a segunda temporada no clube espanhol após destacar-se no Manchester City.