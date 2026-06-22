Julián Álvarez poderá estar de saída do Atlético de Madrid. Depois da vitória da Argentina no Mundial 2026, o avançado argentino assumiu publicamente que vê com bons olhos uma transferência neste mercado de verão, deixando declarações que prometem agitar o futebol espanhol.

«O melhor para todos é uma transferência, quero cumprir o meu sonho», disse aos microfones da ESPN.

Álvarez admitiu ainda que já abordou o tema com responsáveis do Atlético de Madrid e considera que a separação poderá beneficiar todas as partes envolvidas.

«Não me posso esconder nem agir como se não quisesse ser claro. Tento ser honesto. Falei com pessoas do Atlético e acredito que o melhor para todos os envolvidos é uma transferência. Quero cumprir o meu sonho», acrescentou.

As declarações surgem numa altura em que o nome de Julián Álvarez continua associado aos dois gigantes espanhóis. Barcelona e Real Madrid já terão demonstrado interesse no internacional argentino, embora o Atlético de Madrid tenha recusado anteriormente todas as abordagens conhecidas.