O Real Madrid oficializou esta segunda-feira a contratação do lateral espanhol Marc Cucurella. O jogador deixa o Chelsea e reforça a equipa de José Mourinho até 2032.

De acordo com o jornal espanhol Marca, a mudança do jogador de 27 anos para a Madrid deu-se a troco de 55 milhões de euros, numa transferência que pode chegar aos 60 milhões mediante o cumprimento de objetivos.

Formado no Espanhol e no Barcelona, Cucurella estava há cinco anos em Inglaterra, quatro deles no Chelsea, clube pelo qual conquistou um Mundial de Clubes e uma Liga Conferência. Na última temporada realizou 50 jogos pelos blues, tendo apontado um golo e quatro assistências.

Cucurella chega assim ao Bernabéu e vai fazer frente a Álvaro Carreras (ex-Benfica), que foi contratado há quase um ano por um valor semelhante do lateral espanhol. Na altura, o Benfica recebeu 50 milhões de euros pelo jovem de 23 anos.

(Artigo atualizado às 10h14)