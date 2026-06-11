Sete anos depois, Nemanja Gudelj termina a ligação com o Sevilha.

Através das redes sociais, os andaluzes confirmaram a saída do internacional sérvio, com um vídeo de despedida que conta com alguns dos melhores momentos de Gudelj pelo emblema espanhol.

Com um total de 261 jogos, dez golos e três assistências, o antigo jogador do Sporting conquistou duas Ligas Europa, uma em 2019/20 diante do Inter (3-2) e outra na época de 2022/23 frente à Roma, após o desempate por grandes penalidades.

Assista aqui ao vídeo de despedida: