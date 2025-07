Leonardo Buta, defesa de 23 anos, é reforço do Eibar, anunciou o clube espanhol esta quinta-feira. A formação da segunda liga espanhola fica ainda com uma opção de compra do jogador português.

Buta, internacional pelas seleções jovens de Portugal, dividiu a formação entre o Estarreja, Anadia, Benfica e Sp. Braga, onde se estreou enquanto profissional.

Na temporada 2022/23 rumou para os italianos da Udinese. Mais tarde seguiram-se dois empréstimos, um ao Gil Vicente, em 2023/24, e ao Moreirense na época passada.

Ao serviço da equipa de Moreira de Cónegos, Leonardo Buta realizou oito jogos.