A goleada sofrida, na manhã deste domingo, em Sevilha (4-0) custou o emprego a Luis Carrión, que foi demitido do cargo de treinador do Oviedo ao cabo de apenas nove jogos.

Contratado em outubro para o lugar do obreiro da subida dos asturianos à LaLiga, Veljko Paunović, Luis Carrión não conseguiu vencer nenhum dos jogos em que orientou a equipa.

O melhor que conseguiu foi empatar com Girona (3-3), Osasuna (0-0) e Maiorca (0-0), tendo ainda sido afastado da Taça do Rei pelo modesto Ourense, do terceiro escalão do futebol espanhol.

O treinador espanhol, de 46 anos, viu o seu destino ser traçado poucas horas depois da derrota pesada sofrida perante o Sevilha, por 4-0, para a 16.ª jornada do campeonato.

O jogo ficou marcado pela expulsão, aos 83 minutos, do ex-Sp. Braga e FC Porto, David Carmo, que viu dois cartões amarelos no espaço de poucos segundos.

O Oviedo ocupa a 19.ª, e penúltima, posição na LaLiga, com 10 pontos somados em 16 jogos. A primeira equipa acima da “linha de água” está já a cinco pontos de distância.

