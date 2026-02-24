Presidente do At. Madrid afasta saída de Griezmann: «Não sabemos nada»
Enrique Cerezo reagiu aos rumores que colocam o gaulês no Orlando City da MLS
Enrique Cerezo reagiu aos rumores que colocam o gaulês no Orlando City da MLS
Enrique Cerezo, presidente do At. Madrid, reagiu esta terça-feira às notícias que dão conta de negociações avançadas entre o Orlando City e Antoine Griezmann, garantindo desconhecer qualquer desenvolvimento e reforçando a importância do avançado no Atlético Madrid.
À margem da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Champions frente ao Club Brugge, o presidente colchonero mostrou-se surpreendido com as informações vindas a público.
«Esta manhã, quando saiu a notícia, estranhei, porque o Griezmann é jogador do Atlético, é muito querido pelos adeptos e é necessário na equipa. Estamos a ver isso nos últimos jogos», afirmou aos jornalistas.
Cerezo assegurou não ter conhecimento de qualquer negociação em curso.
«Não sabemos nada. Eu, sinceramente, não sei nada», frisou, desvalorizando o tema e apontando o foco para o jogo frente aos belgas do Club Brugge.
Quanto ao futuro do internacional francês, o presidente dos colchoneros deixou a porta aberta para abordar o assunto noutra ocasião.
«Sobre o Griezmann já falei outro dia, se tiver de falar, falarei», concluiu.