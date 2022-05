Há uma polémica que está a dar que falar em Espanha. O presidente de uma equipa de basquetebol obrigou os jogadores a ajoelharem-se e a pedirem perdão aos adeptos depois da equipa ter sido despromovida na última jornada da liga espanhola.

O Hereda San Pablo Burgos ainda tinha uma reduzida possibilidade de assegurar a manutenção numa luta direta com o Urbas Fuenlabrada, mas acabou por perder, em casa, e caiu mesmo para o segundo escalão do basquetebol espanhol enquanto o adversário festejava a permanência.

O desalento era evidente, não só entre os jogadores, mas também nas bancadas, com muitos adeptos a chorar, com a derrota de uma equipa que chegou a alcançar resultados surpreendentes nos últimos dois anos.

Foi neste ambiente de consternação que o presidente Félix Sancho desceu ao campo e, visivelmente nervoso e aos gritos, exigiu que os jogadores se ajoelhassem e pedissem «perdão» aos aficionados. Uma atitude muito criticada nas redes sociais, com destaque para as palavras do presidente do Manresa, Pedro Martinez.

«Não se deve pedir perdão quando se perde se foste um bom profissional. Ainda menos, quando és obrigado a fazê-lo por quem toma decisões», escreveu o dirigente do clube rival.