Dez anos!

É esta a longa duração do novo contrato que liga Jon Moncayola ao Osasuna.

O médio de 23 anos, que esteve presente no Euro 2021 e participou em três jogos na prova (todos na fase de grupos), passa a ficar ligado ao emblema de Pamplona até 30 de junho de 2031.

Em comunicado, o Osasuna informa que a cláusula de rescisão do jogador é de 22 milhões de euros nas próximas duas épocas e cairá para os 20 milhões nas restantes. Isto se a equipa se mantiver no principal escalão do futebol espanhol, onde se encontra. Caso o Osasuna desça para a II Liga, Moncayola pode deixar a equipa a troco de 8 milhões de euros.

Na época passada, Moncayola fez 37 jogos e dois golos ao serviço do clube.