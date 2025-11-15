VÍDEO: Espanha goleia na Geórgia e tem pé e meio no Mundial 2026
Turquia não desarme e vence Bulgária, mas está condenada a disputar o play-off
A Espanha segue apenas com vitórias na fase de qualificação para o Mundial 2026 e, na quinta e penúltima jornada do Grupo E, terminou com as esperanças da Geórgia, vencendo fora de portas por 4-0. Na tarde deste sábado, Pedro Porro foi titular, enquanto Grimaldo não saiu do banco e Samu, do FC Porto, nem foi convocado.
Nos georgianos, o médio Kochorasvili, do Sporting, cumpriu castigo, enquanto o médio Lominadze (Estoril) não saiu do banco.
Numa primeira parte de sentido único, Oyarzabal – de penálti, aos 11 minutos – Zubimendi (22m) e Ferran Torres (34m) decidiram a contenda. Entre trocas, Oyarzabal bisou aos 63 minutos, assistido por Ferran Torres.
Ao alcançar a quinta vitória, os campeões europeus seguem na liderança do Grupo E, com 15 pontos, três de vantagem sobre a Turquia, que goleou em setembro (6-0) e que recebe na terça-feira (19h45). A “Roja” leva 19 golos marcados e nenhum sofrido.
No outro jogo deste grupo, a Turquia levou a melhor na receção à Bulgária (4.ª), vencendo por 2-0. Nos anfitriões, Demiral e Aktürkoglu foram titulares, enquanto Deniz Gül (FC Porto) e Kokcü não saíram do banco. Na Bulgária, o defesa central Chernev (Estrela da Amadora) foi aposta de início.
O primeiro golo foi apontado pelo médio Çalhanoglu, de penálti, aos 18 minutos. Na segunda parte, aos 84m, Chernev concedeu um autogolo.
Uma vez que a Turquia tem cinco golos de saldo (15-10), precisaria de vencer por 15-0 na visita à Espanha na terça-feira (19h45), para ir diretamente ao Mundial 2026.