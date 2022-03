O Betis bateu o Athletic Bilbao este domingo, por 1-0, em jogo da 28.ª ronda da La Liga.

A formação de Sevilha, com Rui Silva a titular e William Carvalho como suplente utilizado, marcou o único golo da partida aos 20 minutos. Nabil Fekir construiu a jogada com uma boa jogada individual, tocou para Juan Miranda e o lateral cruzou para o cabeceamento certeiro de Borja Iglesias.

Se Fekir esteve bem no lance do golo – e até tem sido a principal figura dos béticos nesta temporada – manchou a pintura na reta final do jogo (80m), ao ver cartão vermelho direto. Depois de se recriar com a bola ao dar vários toques seguidos, o francês sofreu falta de de Marcos e, já caído no relvado, pontapeou Muniain, que se dirigiu ao camisola 8 do Betis após a falta do companheiro de equipa.

Embora reduzida a dez unidades, a equipa de Manuel Pellegrini conseguiu segurar o triunfo e é quarta classificada do campeonato espanhol, à condição, enquanto o conjunto de Bilbau segue no oitavo posto.