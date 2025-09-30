A novela entre o Barcelona e a possível contratação de Nico Williams foi uma das principais do último mercado de verão e, pela primeira vez, Deco veio a público explicar que o internacional espanhol nunca foi um alvo prioritário, deixando ainda críticas ao comportamento do Ath. Bilbao durante todo o processo.

Em entrevista ao Mundo Deportivo, o diretor desportivo dos catalães refere que Nico Williams não tinha o «perfil exato» que o clube procurava, ainda que se trate de um «grande jogador». Deco explica que as negociações avançaram naturalmente, mas o Ath. Bilbao acabou por não responder ao prazo definido pelo Barcelona para confirmar a transferência.

«Não falhou nada. Avançámos com as condições do clube, mas depois tínhamos de as colocar no papel, em contratos, e dissemos que não aceitávamos as condições que nos impuseram. Nenhum jogador nos impõe restrições e, no fim, nada aconteceu. Demos um prazo ao Ath. Bilbao para responder, só que eles não responderam. Cada um seguiu o seu caminho», explica.

«Eu dedico-me aos jogadores e à gestão do clube no dia a dia, não quero entrar em temas que não são meus, mas acho que o Ath. Bilbao não é exemplo para nada neste sentido. Não procurámos o jogador deles, não fomos atrás do jogador deles. Eles têm é que se preocupar com o agente do Nico, que veio ao Barça várias vezes para oferecer o jogador», acrescenta.

Recorde-se que Nico Williams acabou por renovar com o Ath. Bilbao até junho de 2035, garantindo que o mais importante era «escutar o coração».

