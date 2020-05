O Sevilha está de luto: morreu esta segunda-feira Marcelino Vaquero, mais conhecido como Marcelo Campanal, lenda do clube, aos 89 anos.

Numa nota publicada no site oficial, o emblema espanhol não explica a causa da morte de Campanal, mas diz que faleceu «provavelmente o melhor defesa da história do clube». Em 2011 recebeu a «Dorsal de Leyenda», a distinção máxima que um jogador do Sevilha pode receber.

Além de 16 épocas consecutivas ao serviço da formação do Nervión, Campanal foi também capitão da seleção espanhola. Quando terminou a carreira de futebolista, aventurou-se no atletismo, tendo ganho várias medalhas.

Muitos foram aqueles que deixaram uma nota de pesar pelo falecimento do antigo jogador. Desde clubes, como o Real Madrid, a figuras do futebol como Jesús Navas e Monchi.

🕯️ Hoy es un día muy triste para la familia del #SevillaFC. Descanse en paz nuestro III Dorsal de Leyenda, el mito Marcelo Campanal. 🙏 — Sevilla Fútbol Club - #YoMeQuedoEnCasa (@SevillaFC) May 25, 2020

⚫ La RFEF lamenta profundamente el fallecimiento de Marcelo Campanal, leyenda del @SevillaFC, y quiere mostrar su más sincero apoyo a sus familiares y amigos.



Campanal II fue internacional en 11 ocasiones con la @SeFutbol.



Descanse en paz. https://t.co/0W5SJ9GoiQ — RFEF (@rfef) May 25, 2020

Comunicado Oficial: fallecimiento de Marcelo Campanal.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 25, 2020

Para ser un mito en el SFC, no hace falta ganar títulos, solo defenderlo como dice su himno, con casta y coraje.

16 años defendiendo su escudo y una vida honrándolo.

Marcelo Campanal, leyenda sevillista. Gloria eterna. DEP pic.twitter.com/IZvZ7zLYNi — Monchi (@leonsfdo) May 25, 2020