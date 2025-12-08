O Osasuna recebeu e venceu o Levante por 2-0, num jogo muito importante para a equipa da casa, que se afastou assim da luta pela permanência na Liga Espanhola.

Num encontro bastante dividido, valeu ao Osasuna a enorme eficácia no primeiro tempo, a começar pelos 13 minutos. Rubén García serviu na perfeição Victor Muñoz e o avançado espanhol atirou para o 1-0.

Após ter assistido, foi a vez do experiente atacante de 32 anos colocar o nome na lista de marcadores, num lance de muita felicidade. O pontapé desviou num adversário e enganou o guarda-redes.

Este resultado manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo ficou marcado pelo mesmo equilíbrio dos primeiros 45 minutos, desta feita sem efeitos de registo para o marcador. O Osasuna (15 pontos) afasta-se da luta pela permanência e tem agora três pontos de vantagem para o Girona, sendo que o Levante mantém-se no último lugar da Liga Espanhola, com apenas nove pontos somados.