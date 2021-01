O Valência não foi além de um empate caseiro frente ao Osasuna (1-1), em encontro referente à 19.ª jornada da Liga espanhola. Gonçalo Guedes entrou em campo ao minuto 68, quando a sua equipa estava em desvantagem no marcador.



Jonathan Calleri inaugurou a contagem ao caminho do intervalo (42m), a favor do Osasuna, mas o Valência viria a evitar a derrota com um autogolo de Unai Garcia (69m).



A equipa da casa está atualmente na 14.ª posição da tabela classificativa, enquanto os visitantes ocupam o 19.º e penúltimo lugar.



Veja os dois golos do encontro: