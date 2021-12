O annus horribilis do Barcelona virou a página em Pamplona e manteve o tom. O que pode correr mal aos catalães, corre mesmo mal. A lei é de Murphy, mas as novas ideias são de Xavi. Mudou o treinador e os resultados continuam no trilho errado. 2-2 em casa do Osasuna, com os da casa a chegarem ao empate a dois minutos do fim.



Além dos dois pontos, o Barcelona perdeu mais uma vez Ousmane Dembélé. O extremo francês sofreu a terceira lesão da temporada e a 13ª desde que em 2017 trocou o Borussia Dortmund pelos blaugrana. O novo homem de cristal.



Em relação ao jogo, o Barcelona mandou na bola e marcou primeiro, por Nico González. David Garcia empatou logo a seguir e o Barça fez o 2-1 num lance de grande polémica. O Osasuna pediu penálti de Busquets (veja VÍDEO associado) e na jogada imediatamente a seguir chegou ao segundo golo.



Cruzamento de Dembéle na direita e finalização do menino Abde Ezzalzouli, primeiro golo nos seniores do Barcelona.



Já muito perto do fim, o Osasuna chegou ao 2-2 através de Chimy Ávila. Festa em Pamplona, desilusão em Barcelona.



CLASSIFICAÇÃO DA LIGA ESPANHOLA

(imagens Eleven Sports)