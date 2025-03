Osasuna e Valência empataram a três golos, no jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga Espanhola.

Numa primeira parte absolutamente de loucos, os visitantes colocaram-se em vantagem aos 14 minutos, por intermédio de Diego López e o que se seguiu foi um festival de loucos. Aimar Oroz apontou um «bis» (26 e 39 minutos) e pelo meio, Sadiq restabeleceu a igualdade no marcador.

Ora, em cima do intervalo, Budimir beneficiou de uma grande penalidade e levou o Osasuna a vencer para o intervalo.

Na segunda parte, o Valência foi para cima do adversário e conseguiu chegar ao empate em cima do minuto 90. Após um cruzamento para o interior da área, Sadiq respondeu com um toque de calcanhar e assinou assim um autêntico golaço.

Veja aqui o golo de calcanhar de Sadiq:

Com este resultado, o Valência mantém-se nos lugares de despromoção (24 pontos) e tem os mesmos do Las Palmas. Já o Osasuna é 11.º classificado, com 33 pontos somados até agora.