O Osasuna recebeu e venceu o Barcelona, líder da Liga Espanhola, por 4-2 e subiu, ainda que à condição, aos lugares de acesso às competições europeias.

Apesar da maior percentagem de posse de bola em todo o encontro, os catalães não conseguiram controlar a dimensão ofensiva do adversário, que aos 18 minutos inaugurou o marcador, por intermédio de Ante Budimir. Na assistência esteve Bryan Zaragoza, que pouco depois tirou um coelho da cartola, para bater o guardião do Barcelona.

Num lance de contra-ataque, o jogador espanhol passou pelo guarda-redes com um toque de pura magia e finalizou de pé esquerdo para o fundo da baliza.

Este foi, de resto, o resultado que se manteve até ao intervalo, sendo que para o segundo tempo, o Barcelona não demorou muito a reagir, com os mesmos onze jogadores que iniciaram o encontro.

Com a ajuda de Herrera, guardião do Osasuna, Pau Víctor aproveitou para reduzir distâncias, com um pontapé de fora da área, que levou a direção certa.

Só que tal como tinha acontecido na primeira parte, a posse de bola não ditou o rumo do encontro e Hansi Flick viu a sua equipa voltar a sofrer. Primeiro, da marca dos onze metros, Budimir assinou o «bis» e aos 85 minutos, foi a vez de Bretones levantar o estádio, com uma «bomba» de fora da área, sem qualquer hipótese para Iñaki Peña.

Até final, o Barcelona ainda minimizou os estragos, com um belo momento do jovem Lamine Yamal, que recebeu a bola e sem medo, atirou de fora da área, para mais um golaço, neste jogo repleto de emoções.

Com este resultado, os catalães mantêm a liderança do campeonato, mas podem ver o Real Madrid reduzir a distância para apenas um ponto, caso vença o rival da cidade, Atlético, no jogo deste domingo.

Outros resultados deste sábado na Liga Espanhola:

Getafe-Alavés, 2-0

Rayo Vallecano-Leganés, 1-1

Real Sociedad-Valencia, 3-0