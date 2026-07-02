Aos 41 anos, Santi Cazorla colocou um ponto final na carreira. O médio anunciou esta quinta-feira a retirada através de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual recorda o percurso iniciado na infância e explica que o regresso ao Real Oviedo foi o desfecho da sua história.

«Pensamos que a vida dá voltas, até percebermos que algumas histórias não acabam, apenas nos devolvem ao princípio. Como um oito», afirma Cazorla no vídeo de despedida.

O antigo internacional espanhol recorda que tudo começou «num campo qualquer, com uma bola e um miúdo que só queria jogar futebol», antes de revisitar os momentos altos da carreira e as dificuldades provocadas pelas graves lesões que quase o afastaram definitivamente dos relvados.

«Também vivi momentos que não esperava, mas nunca deixei de tentar. No fim, voltei. Não para fechar um ciclo, mas para voltar a sentir o futebol. E agora tudo faz sentido, porque o fim estava em casa, no mesmo lugar onde começou a magia», acrescenta.

O adeus acontece depois de cumprir o grande objetivo da reta final da carreira: ajudar o Oviedo, clube onde iniciou a formação, a regressar à principal liga espanhola, 24 anos depois. Nas três épocas em que voltou a vestir a camisola azul realizou 89 jogos e marcou cinco golos, alguns deles decisivos na caminhada rumo à promoção.

Em comunicado, o Oviedo prestou homenagem ao capitão e deixou claro que a ligação entre as duas partes não termina com o fim da carreira de jogador. O clube recordou que Cazorla regressou em 2023 recebendo o salário mínimo permitido, cedeu os direitos de imagem e apenas pediu que 10 por cento das vendas da sua camisola revertessem para a formação.

«Hoje termina a carreira de futebolista, mas não a ligação ao clube. As portas estarão sempre abertas para receber Santi», escreveu o emblema asturiano.

Ao longo de uma carreira de excelência, Cazorla representou ainda o Villarreal, Recreativo de Huelva, Málaga, Arsenal e Al Sadd. Pela seleção espanhola somou 81 internacionalizações e 15 golos, conquistando os Campeonatos da Europa de 2008 e 2012.