Desde segunda-feira que Espanha está a ser palco de protestos pela prisão do rapper catalão Pablo Hasel. Em Barcelona, as lojas do Paseo de Gracia, onde se concentram as principais marcas de luxo, foram vandalizadas e saqueadas.

Luís Figo, que por diversas vezes já mostrou que está atento à atualidade política espanhola, partilhou umas imagens de pilhagens na loja da Nike e escreveu: «A liberdade de expressão é mais bonita a calçar uns Nike!! E depois a culpa é da polícia. Vergonhoso.»