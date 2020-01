Pedro Sánchez, presidente do Governo espanhol, condenou este sábado os insultos racistas de que foi alvo o Iñaki Williams, na visita do Athletic Bilbau ao campo do Espanhol (1-1), pedindo educação «para a tolerância e respeito».

«Não. Não podemos continuar a tolerar este tipo de comportamentos racistas. No futebol, no desporto, também se educa, e devemos educar para a tolerância e o respeito», escreveu o governante na rede social Twitter.

VÍDEO: Espanhol-Bilbao marcado por insultos racistas a Iñaki Williams

O vice-presidente, Pablo Iglésias, também reagiu, enviando «todo o apoio» ao avançado espanhol, criticando a «permissividade para este tipo de insultos em comparação com outros episódios» no desporto.

«Vou triste pelo empate, e sobretudo porque sofri insultos racistas. É algo que nenhum jogador de raça negra, ou de qualquer raça, quer ouvir. Está totalmente deslocado», explicou o avançado dos bascos.

O dia de hoje na Liga espanhola fica ainda marcado por vários confrontos antes dos jogos, com pelo menos um detido em Valência, onde a equipa local bateu o Barça, e mais cinco em Barcelona, palco do Espanhol-Athletic.