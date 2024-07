Portugal perdeu com a Espanha na final do Euro sub-17 feminino, disputada em Girona, no Pavilhão Municipal de Olot, neste sábado. O jogo ficou empatado a zeros durante o tempo regulamentar, sendo desempatado em grandes penalidades.

Nos penáltis, as espanholas arrecadaram o troféu, através de um penálti por Alba Costa. Foi uma competição dominada quase na totalidade pela Espanha, que conseguiu cinco vitórias e até ganhou a Portugal numa fase inicial do Europeu.

As espanholas vencem o seu primeiro Euro sub-17. Portugal era o detentor do troféu. Neste mesmo dia, no jogo pelo 3º lugar, a França venceu a Itália por 1-2.