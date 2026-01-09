O Supremo Tribunal rejeitou o recurso apresentado por Mateo Tanlongo e condenou o médio argentino a pagar uma indeminização de um milhão de euros ao Racing Santander. Em causa estava o alegado acordo que o jogador tinha com o clube espanhol, no verão de 2023, antes de assinar pelo Copenhaga.

Através de um comunicado, o clube recorda todo o processo que envolve o atleta do Sporting, que em agosto de 2023 viajou para Santander e chegou mesmo a gravar o vídeo de apresentação, mas acabou por deixar o clube «de mãos a abanar», poucas horas após ter alegadamente finalizado os últimos detalhes do contrato com o Racing.

Recorde-se que Tanlongo apresentou recursos face às duas decisões anteriores dos tribunais, que deram sempre razão ao Racing. A decisão em primeira instância condenou o atleta ao pagamento de um milhão de euros, a 19 de abril de 2024, e três meses depois, já depois do jogador ter recorrido da decisão, o tribunal voltou a condená-lo a uma indemnização.

Tanlongo alegou nunca ter assinado contrato com o Racing, mas os tribunais deram razão ao atual líder da Segunda Divisão de Espanha. Esta decisão do Supremo Tribunal é «definitiva e irrecorrível», pelo que o clube deseja, em comunicado, «muita sorte» para o futuro do jogador.

Esta época, Tanlongo leva um jogo realizado pela equipa B do Sporting. Foi precisamente no passado domingo, dia 4, na derrota por 2-1 ante o Académico de Viseu.

Leia aqui a nota partilhada pelo Racing: