O Racing Santander sagrou-se este domingo campeão do segundo escalão espanhol. Com a goleada na receção ao Cádiz (4-1), a formação que já tinha garantido a subida à La Liga colocou a cereja no topo do bolo.

O bis de Arana (29m e 34m) e os golos de Canales (14m) e Vicente (73m) valeram a conquista do título.

Ficaram, ainda, fechados os lugares de play-off de acesso à La Liga neste domingo. Na 42.ª e última jornada a II Liga espanhola, Almeria, Málaga, Las Palmas e Castellón venceram os respetivos jogos e mantiveram vivo o objetivo da subida.

O Almeria venceu na receção ao Valladolid (1-0) com o golo de Sergio Arribas (57m) – garantido o terceiro lugar com 74 pontos – a três dos lugares de subida direta.

Já o Málaga visitou e venceu o já despromovido Real Zaragoza (2-0). Chupe, avançado que já esteve associado ao Sp. Braga, bisou no encontro (34m e 76m). Com esta vitória, a formação do sul de Espanha fecha na quarta posição com 73 pontos.

Já o Las Palmas foi ao reduto do Desportivo da Corunha vencer por 2-1. Kirian Rodríguez (7m) e Marvin Park (18m) marcaram os golos da vitória. Zakaria Eddahchouri reduziu para a equipa da casa (28m).

O Las Palmas fecha em quinto com 73 pontos. O Deportivo da Corunha, já promovido à La Liga que podia ainda sonhar com o título, termina na segunda posição com 77 pontos.

Já o Castellón recebeu e venceu o Eibar (2-1) com os golos de Álex Calatrava (43m) e Isra Suero (71m). José Corpas marcou pelos visitantes (57m).

O Castellón assegura o último lugar de play-off (sexto) com 72 pontos. O Eibar, por sua vez, terminou em oitavo com 67 pontos.

O Almeria joga com o Castellón nas meias-finais dos play-offs de subida à La Liga no próximo dia 6 de junho (20h). Málaga e Las Palmas jogam a outra meia-final no dia 7 de junho (20h).

A segunda mão joga-se nos dias 9 e 10 de junho.